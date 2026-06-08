¡Llegamos! Estamos en México viviendo la fiesta del Mundial

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"Bienvenidos hermanos guatemaltecos", fue una de las frases con la que nos recibieron en la enorme Ciudad de México, lugar donde arrancará el Mundial, este jueves, en el mítico estadio Azteca.

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México, uno de los países anfitriones, le hará los honores a Sudáfrica (1:00 p. m.) el jueves 11, y con ello se dará el pitazo inicial a la fiesta que acapara la atención de todo el planeta. Pero, antes que la pelota ruede, en la capital del vecino país ya se palpitan emociones.

Pese a que no se puede entrar al emblemático Zócalo, la gente se toma fotos con la Catedral y pantallas gigantes de fondo. (Foto: Pedro Mijangos)

En nuestras primeras horas en suelo mundialista percibimos la calidez de mexicanos. Los taxistas se toman en serio trasladarlo a uno, no solo físicamente, si no también con oportunos consejos de tráfico, clima y hasta gastronómicos.

Una las paradas obligatorias fue el gran Zócalo, el parque central de la capital mexicana, que se viste de gala para ser uno de los más grandes Fan Fest de United 2026.

Una panorámica del Zócalo, el parque central de la capital mexicana donde habrá un Fan Fest gigante. (Foto: Pedro Mijangos)

Por ahora está acordonado, pero en los próximos días abrirá sus puertas a miles de personas que podrán ir a ver partidos, a comer o tomar algo, y a participar en las actividades de la FIFA.

Se cuentan las horas para que inicie la fiesta del balompié, pero Soy502 ya está, con cámara en mano, recorriendo las calles de la gigante metrópoli que respira futbol.

Como conocemos en Guatemala, también en las calles de la capital mexicana se venden camisolas en las calles (a menor costo). (Foto: Ana Lucía Castillo)

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