Lucha de poder: tres alcaldes competirán por dirigir la ANAM

-

Este sábado 27 de enero se definirá el futuro de la ANAM, la cual en los últimos cuatro años ha estado dirigida por alcaldes allegados a Alejandro Giammattei.

OTRAS NOTICIAS: El millonario edificio que inauguró la ANAM para sus oficinas

Una lucha de poder se vive en la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), ya que el fin de semana se llevarán a cabo los comicios para elegir a la nueva Junta Directiva y al nuevo Presidente.

La elección se realizará este sábado 27 de enero, con la participación de, por lo menos, tres planillas confirmadas.

En los últimos cuatro años, la ANAM ha estado dirigida por alcaldes allegados al partido VAMOS, que impulsó a Alejandro Giammattei a la presidencia. De estos, tres años estuvo bajo el mando de José Francisco "Paquito" Mejía, alcalde de El Jícaro, amigo cercano del exmandatario y quien ya anunció que buscará su reelección.

Hasta septiembre del año pasado, ocho alcaldes pretendían dirigir la ANAM. Sin embargo, poco a poco algunos se fueron desmarcando y quedaron cuatro contrincantes.

Valor-Unionista: Sebastián Siero , alcalde de Santa Catarina Pinula

, alcalde de Santa Catarina Pinula Vamos: José Francisco Mejía , El Jícaro, El Progreso (Actual presidente de la ANAM)

, El Jícaro, El Progreso (Actual presidente de la ANAM) Vamos: Juan Carlos Pellecer, San Juan Sacatepéquez

El allegado de Giammattei

Uno de los candidatos es el actual presidente de la ANAM, "Paquito" Mejía, quien confirmó a Soy502 que buscará su reelección por cuarta ocasión.

Incluso, este viernes 26 de enero dirigió la inauguración del nuevo edificio de la ANAM, actividad que más parecía el cierre de una campaña proselitista.

José Francisco "Paquito" Mejía, alcalde de El Jícaro electo por VAMOS, ha dirigido tres años consecutivos la ANAM. (Foto: Wilder López/Soy502)

Según varios alcaldes consultados, Mejía había desistido de postularse como presidente de la ANAM. Sin embargo, allegados a la asociación municipal indicaron que habría sido presionado por autoridades de VAMOS para continuar en el cargo, pues "no hay que dejarle el camino fácil a (Bernardo) Arévalo", comentaron.

Luego de ello, Mejía se puso manos a la obra y comenzó a hacer su campaña visitando los diferentes municipios "llevando canastas y regalos", pero también para, presuntamente "amenazar" a aquellos alcaldes electos por VAMOS que no voten por él, contaron varios jefes ediles que pidieron el anonimato.

El alcalde de El Jícaro confirmó a Soy502 que buscará su reelección, pero negó que haya sido presionado y las supuestas amenazas en contra de los alcaldes que se negaran a votar por él. En cuanto a los regalos, evadió la pregunta y pidió que se le preguntara al resto de jefes ediles.

Dos días antes de dejar el cargo, Giammattei recordó al presidente Bernardo Arévalo, que VAMOS no sólo tiene la bancada más grande en el Congreso, sino que también cuenta con 140 alcaldes que ganaron la elección con esa agrupación política.

Eso elevó la confianza de Mejía, contaron alcaldes de VAMOS. Más por lo "cercano de Paquito con Giammattei". Hecho que quedó evidenciado durante su mandato en la ANAM, al extremo que en mayo del año pasado, le entregó la Orden Manuel Colom Argueta al exmandatario.

En mayo de 2022, el presidente de la ANAM, "Paquito" Mejía, condecoró con la Orden Manuel Colom Argueta al exmandatario Alejandro Giammattei. (Foto: Archivo/Soy502)

Esta condecoración se conoce como la más alta de esta instancia municipalista, la última vez se entregó en 2006 al expresidente Óscar Berger.

El ungido de Arévalo

Otro de los alcaldes que busca dirigir la ANAM, es el jefe edil de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, electo por la coalición Valor-Unionista.

El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, es el ungido por el presidente Bernardo Arévalo para dirigir la ANAM. (Foto: Instagram/Sebastián Siero)

A pesar de las críticas en contra de Siero por tener una relación familiar con el exministro de Gobernación de Jimmy Morales, Enrique Degenhart, la mayoría de alcaldes consultados lo consideran como la mejor opción para dirigir la ANAM, entre los tres candidatos que existen.

Y no son los únicos. Este viernes 26 de enero, el presidente Bernardo Arévalo ungió a Siero como su gallo para dirigir la ANAM, pues a su criterio "reúne las cualidades necesarias para desempeñar este rol de conjunción entre autoridades locales y Gobierno de una manera efectiva y contribuir al éxito de iniciativas conjuntas".

Incluso, Arévalo hizo la propuesta de votar por Siero en una reunión con los 340 alcaldes, a quienes había citado con la intención de no hacer público el encuentro, pero al final se filtró la información, así que hasta fue transmitida por las redes sociales del Gobierno.

El presidente @BArevalodeLeon propuso al alcalde de Santa Catarina Pinula, @sebastiansiero, como el candidato idóneo para dirigir la @ANAM_Guatemala.



La elección de la nueva Junta Directiva se realizará este sábado 27 de enero. pic.twitter.com/He4Mjm7dEf — Jessica Gramajo (@JGramajo_Soy502) January 26, 2024

Respecto a la relación de Siero con Degenhart, el Presidente criticó la administración del exministro de Gobernación y aseguró que desconocía que el alcalde de Santa Catarina Pinula fuera su sobrino, pero, aún así, aseguró: "Lo que estamos juzgando es el plan de trabajo y la trayectoria de trabajo y la disposición que tiene para trabajar de manera transparente".

Además, consideró que no estaba cometiendo una injerencia porque prometió "trabajar con todos los alcaldes independientemente del partido que lo eligió, a quién apoyó en segunda vuelta o cuál sea la decisión de voto que esté tomando".

"Lo que no hay es una oferta, de si ustedes votan por fulano o sutano, vamos a apoyar a esos municipios y a los otros no. Ni estamos ofreciendo nada más que trabajar con todos sin distinción", subrayó.

Por su parte, Siero reconoció a Soy502 que tiene un parentesco con Degenhart, pero indicó que es su tío en tercer grado, y aseguró que al relación familiar que tiene con el exministro no es más que una "campaña negra" en su contra.

"En temas de administración pública no tiene nada que ver los familiares, aquí cada quién es responsable de los resultados que genera y los resultados en Santa Catarina Pinula son palpables, no tiene nada que ver si yo tengo un familiar en tercer grado con mi trabajo como alcalde. Es una campaña negra", dijo.

A decir de Siero, hasta el momento cuenta con el apoyo de 240 alcaldes, incluidos a varios de VAMOS, quienes incluso, algunos de ellos lo acompañarán en su planilla.

También comentó que el acercamiento que tuvo con la Administración de Arévalo inició hace meses, pues hubo talleres de capacitación, principalmente con el Asesor Presidencial para Asuntos Municipales, Rokael Cardona, pero calificó como "un honor" que el mandatario lo haya propuesto como la persona idónea para dirigir la ANAM.

También de VAMOS

El alcalde de San Juan Sacatepéquez, Juan Carlos Pellecer, también electo por VAMOS, es otro de los candidatos para dirigir la ANAM.

Juan Carlos Pellecer, alcalde de San Juan Sacatepéquez, también busca dirigir la ANAM. (Foto: Instagram/JCPellecer)

Según el jefe edil, su participación está motivada porque "la mayoría los últimos presidentes de la ANAM no han hecho nada en favor de las Municipalidades, sino que les ha servido sólo para beneficiarse y enriquecerse ellos mismos y a sus allegados".

Además criticó que desde el Ejecutivo se hagan propuestas y lo consideró como una "injerencia" y "después por eso, los presidentes ya no pelean por los derechos de las Municipalidades".

"Les recuerdo que los alcaldes no nos metemos en la elección de la Junta Directiva del Congreso, ni en cómo el Presidente elige a su Gabinete de Gobierno o en el Organismo Judicial seleccionan a los jueces y magistrados, así que esperamos que no haya injerencia. No se vale que el Presidente meta la mano", censuró Pellecer.

Al final, la Asamblea General de la ANAM se realizará este sábado 27 de enero a las 9 horas en el Westin Hotel Camino Real.