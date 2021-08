Madre elimina cuenta de su hija influencer con casi 2 millones de seguidores

La madre de una influencer brasileña de 14 años, recibió tanto críticas como aplausos por borrar las cuentas de Instagram y Tik Tok de su hija.

En su cuenta de Instagram, escribió que tomó la decisión para proteger la salud mental de su hija.

Fernanda Rocha Kanner, madre de la adolescente, es una celebridad en Brasil, escribió que no quería que el comportamiento y personalidad de su hija Valentina se formen acorde a las opiniones de sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fernanda Rocha Kanner (@ferochakanner)

Conocida en internet como Nina Rios, la menor de edad había acumulado más de 1.7 millones de seguidores en Instagram y TikTok.

En la publicación de Instagram, la madre escribió: “No es el de ser tu amiga”, y que más adelante en la vida será ella quien se lo agradezca.

“Entre sus medios había casi 2 millones de seguidores, decenas de clubes de fans, todos muy dulces pero también dañinos para cualquier adolescente en proceso de descubrimiento y búsqueda de la individualidad”.

“No quiero que crezca creyendo que es este personaje. No quiero que haga publicidad de ropa de poliéster inflamable fabricada en China. No quiero que mi brillante hija haga sus bailes diarios como un babuino entrenado. Creo que es divertido… y mega insuficiente”, dijo.

Ante lo sucedido, Valentina dijo en una entrevista con un medio brasileño, que "obviamente no estaba muy feliz. Me enojé bastante", también dijo que no estaba segura de regresar a las redes sociales, y que por el momento no tiene deseos de volver a construir un perfil.