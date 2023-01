Caso Ellie Samara: madre revela pruebas de que la niña no murió por accidente

Madre de Ellie Samara asegura que la niña no fue arrastrada por el río, sino sustraída de su vivienda y que hay varios sospechosos.

Madre de Ellie Samara asegura que la muerte de la niña no fue un accidente

La madre de la niña Ellie Samara Batres Barrientos que desapareció y posteriormente fue localizada sin vida, narró en un video que las autoridades le confirmaron que la niña no fue arrastrada por el río.

"Confirmado está por las autoridades que el cuerpecito de la niña no se arrastró esos 180 kilómetros, mi niña no tenía un rasguño que pudo haber indicado que rodó en ese barranco", afirmó Doris Barrientos en un video.

Además, indicó que si la niña hubiese caído habría sufrido cortadas por la maleza, o daños por las estacas y el alambre ubicado en ese sector. Sin embargo, la menor no presentaba rasguños e incluso que la ropa estaba intacta.

"El cuerpecito habló, mi niña no recorrió 180 kilómetros, los recorrió de otra manera no por el río, no hubo rasguños, hubieron claves, cosas en su cuerpecito que hablaron", afirmó Batres.

Seis meses más tarde, la madre la niña narró la manera en la que desapareció la niña e indicó que la menor no cayó accidentalmente al río, sino que fue sustraída de su vivienda.

Barrientos asegura que ella se encontraba comiendo un tamal, mientras la niña estaba comiendo galletas y corriendo hacia una hamaca. Posteriormente, luego de algunos segundos ya no la vio correr e inició a buscarla.

La desaparición de Ellie

El 3 de julio de 2022 se confirmó la desaparición de Ellie Samara Batres Barrientos, una niña de tan solo 6 años que fue vista por última vez cuando se encontraba en su vivienda y días más tarde fue encontrada sin vida.

La trágica muerte de Ellie causó conmoción en la población de Gualán en el departamento de Zacapa. En aquel momento, familiares, amigos y habitantes de la comunidad acompañaron a la niña hasta su última morada.

Días después del funeral, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó que la causa de muerte de Ellie Samara fue asfixia por sumersión y que le habían realizado el protocolo de femicidio y Minessota.