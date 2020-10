Maestra llama “burros” a sus estudiantes durante clase virtual

Un grupo de estudiantes de una escuela Secundaria en México, difundieron un video en el que aparece su maestra y se escucha el momento en el que los trata mal.

Al parecer, la docente no se percató que en la sesión que estaba por iniciar ya había algunos estudiantes conectados, pero al olvidar apagar la cámara y micrófono, los alumnos pudieron escuchar el momento en el que la maestra los llamó “burros”.

“N’ombre, pinches huercos (muchachos), no me entregan nada, ni madres, y luego déjame decirte otra cosa, me los están mandando (los trabajos) hechos un desmadre, yo no los voy a revisar así y ahorita mandé los promedios de 3G y nada más nueve personas pasaron, todos los demás sacaron 1, 3, 2, quiero ver cuál es la reacción”, aseveró.

La maestra Norma Hernández conversaba con alguien por teléfono, pero nunca se dio cuenta de lo que decía y escuchaban los primeros alumnos conectados con la clase.

Otros maestros también ha sido blanco de este tipo de incidentes y los videos se esparcen en las redes en poco tiempo.