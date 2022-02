El incómodo momento de Maluma al olvidar la letra de una canción

Maluma olvidó la letra de una canción mientras la interpretaba en el escenario junto a Jennifer López.

Maluma debutará en la pantalla grande con la película, "Marry Me", donde comparte escenas con Jennifer López y Owen Wilson. Y en una reciente entrevista, el cantante y ahora actor compartió uno de sus tropiezos durante el rodaje de la película.

El reguetonero no solo protagoniza "Marry Me", sino que forma parte del soundtrack del filme y de varios temas en colaboración con J. Lo. El error del cantante ocurrió justo en la presentación de una de esas canciones.

En la entrevista, Maluma contó al entrevistador Jimmy Fallon que él y Jennifer López grabaron una escena durante un concierto que ofreció en Madison Square Garden (Nueva York).

Tenían de apoyo un teleprópter, pero este se apagó de un momento a otro y la letra de la canción se le borró de la mente en ese instante.

"Estaba actuando con Jennifer. Ella entró como una reina y yo solo quería abrazarla. Teníamos un teleprónter porque no sabía la letra de la canción. Luego, comencé a cantar, olvidé la letra y vi que el teleprónter se disparó", contó Maluma.

Pero como un salvavidas, J. Lo. apareció y evitó un desastre: "Fue en el Madison Square Garden, uno de los conciertos más importantes de mi carrera. Pero Jennifer, ella me ayudó. Ella hizo que me recuperara y al final del día, nadie se dio cuenta de que no sabía la letra", concluyó.