Jesse Marsch, tras empate contra Bosnia: "Tenemos que creer que podemos ganar"

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El empate 1-1 ante Bosnia y Herzegovina permitió a Canadá sumar el primer punto mundialista de su historia, pero el resultado no dejó completamente satisfecho al seleccionador Jesse Marsch.

El técnico reconoció que su equipo estuvo lejos del nivel esperado durante la primera mitad del encuentro disputado en Toronto, donde los europeos tomaron ventaja gracias a un gol de Jovo Lukic.

"Estoy decepcionado con la primera mitad. No jugamos con la agresividad que queríamos y debemos encontrar la manera de imponer nuestra intensidad durante todo el partido", señaló Marsch tras el compromiso.

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Sin embargo, el estratega de la Hoja de Maple, considera que la remontada parcial debe servir como aprendizaje para el resto del torneo.

"Todavía tenemos todo en nuestras manos y eso es importante para seguir compitiendo en el grupo. Tenemos que darles confianza a estos jugadores y hacerles creer que pueden ganar", afirmó.

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Pese a rescatar un punto histórico, el estratega admitió que en los minutos finales quedó la sensación de que la victoria estaba al alcance de los anfitriones.

Canadá dominó el cierre del encuentro y puso en aprietos a una Bosnia que terminó defendiendo el empate hasta el silbatazo final.