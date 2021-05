Esta fue la mayor angustia de Héctor Sandarti que le sacó las lágrimas

Héctor Sandarti dijo que a los 25 años se acercó a Televisa en busca de una oportunidad, pero ahí le dieron una noticia que dio un giro a su profesión.

El artista guatemalteco, Héctor Sandarti, contó en su podcast, que también sube a sus redes sociales el momento de mayor angustia en su carrera, que incluso la sacó las lágrimas.

Sandarti afirmó en su podcast "Algo bueno que decir" que en la famosa televisora le dijeron que no buscaban cantantes, pero que sí actores, esto para él se convirtió en una de sus mayores angustias.

"Entendí que yo no estaba preparado para entrar a Televisa porque sí, tenía una carrera de cantante en la cual me había ido muy bien, pero me lO había dejado muy claro: 'esta compañía no contrata cantantes, contrata actores y conductores y yo no era nada de eso, tenía la sospecha de que tal vez lo podía hacer y tenía la capacidad dentro de mí, pero no tenía la certeza", explicó.

"Estos pensamientos que llegaron a mi mente, empezaron a llenarme de un miedo que nunca había sentido. Empecé a temblar yo solo en mi cuarto, empecé a llorar de desesperación de decir: 'Por favor, paren el mundo que me voy a bajar, yo no estoy listo para esto", dijo con profundo sentimiento.

Hay que recordar que Héctor dejó todo en Guatemala para empezar una nueva vida profesional en México y triunfar.

Una buena oferta llegó para Sandarti

Por fin, Sandarti tuvo una mega oferta sobre la mesa para mudarse y trabajar en la empresa de sus sueños.

Así confesó que al presentarse la oportunidad de la vida sintió que no tenía "las agallas, la inteligencia, el talento y la valentía para un cambio tan drástico" en su vida a sus 25 años.

"Recuerdo que esos pensamientos empezaron a aplastarme y empecé a llorar desesperadamente, colocaba mi almohada sobre mi boca para que mi madre y mis hermanas no se enteraran".

Ahí contó que reforzó su fe y su relación con Dios.

Además, dijo que llegar a Televisa fue un logro que le valió muchas lágrimas, pero que dejó todo en manos divinas y eso lo salvó y ayudó a dar el paso.