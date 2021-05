Dennis Arana rompe el silencio tras su salida de Survivor México (video)

Luego de que el cantante guatemalteco, Dennis Arana, abandonara el programa "Survivor México" recientemente, se pronunció en redes sociales donde explicó lo ocurrido.

El guatemalteco Dennis Arana se retiró por decisión propia del show "Survivor México", tras presentar episodios de ansiedad y depresión, debido a la presión del programa.

@survivormexico

A través de su cuenta de Instagram, Arana escribió un extenso comunicado que compartió este fin de semana.

En su nota, Dennis expresó lo siguiente:

"Agradecido con Dios por haberme permitido vivir esta experiencia que me llevó a mis límites Survivor México me sacó de todas mis zonas de confort, me demostró todo lo que soy capaz y ahora puedo decir que me siento más fuerte y valiente que nunca".

"Me siento bien, feliz y tranquilo con mis acciones y decisiones. Entendí que para los sueños no hay límite pero cuando se trata de tu salud y bienestar sí los hay. La depresión y ansiedad sí existen, son temas importantes y debemos estar alerta ¡No Estás solo! y no está mal quebrarte, somos seres humanos, lo importante es aceptarlo y buscar ayuda".

"Viví lo que tenía que vivir, fue un ciclo que ya Dios tenía marcado con un inicio y un final. Hoy estoy listo para que venga lo que venga, sé que la vida ya me preparó para ello".

"Ohana, prepárense que este nuevo Dennis viene con más fuerza para seguir trabajando y luchando por sus sueños. Gracias porque sé que siempre estuvieron enviándome fuerza y amor. Los extrañé, extrañé tanto poder leerlos y saber de ustedes. No existen las personas débiles, existen personas con talentos y capacidades distintas. La palabra débil fue creada por una persona con mucho ego. Amemos y respetemos sin etiquetas y prejuicios".

@_dennisarana

Además del escrito, el artista hizo una transmisión en vivo, en la que resolvió dudas acerca de la veracidad de los retos del programa y agradeció el apoyo, cariño y empatía que ha recibido tras la situación.

MIRA LA TRANSMISIÓN: