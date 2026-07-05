Mbappé: "También sabemos jugar sucio. Y hoy lo hicimos; ganamos"

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El capitán de Francia, Kylian Mbappé, advirtió que los Bleus están enfocados en hacer lo que sea necesario para abrirse camino en el Mundial 2026, tras vencer a Paraguay por 1-0 y citarse con Marruecos en cuartos de final.

Mbappé marcó el gol de la victoria de penal en el minuto 70, lo que elevó su goleo en el torneo a siete tantos y 19 tantos en todas sus participaciones en Copas del Mundo.

"Sabíamos qué tipo de partido nos esperaba, pero creo que hoy salió muy bien", dijo Mbappé, tras un duelo disputado como una batalla a máxima intensidad que dejó escaso lugar para la camaradería.

Kylian Mbappé a marqué son 7e but de la compétition !



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"La forma en que jugamos hoy demuestra que no somos solo un equipo que sabe jugar al ataque. Si tenemos que ensuciarnos las manos, nos las ensuciamos", agregó en tono desafiante.

El choque con los sudamericanos en Filadelfia fue un encuentro duro que, de algún modo, solo dejó tres tarjetas amarillas —todas para Francia—, mientras ambos equipos recurrieron a artimañas en su intento de inclinar el partido a su favor.

Cuando Mbappé se preparaba para lanzar el penalti decisivo, los jugadores de ambos equipos se encararon, y Paraguay incluso intentó levantar el césped en el punto de lanzamiento antes del tiro.

#OJOALDATO - Si Mbappé fuera un país, sería la CUARTA selección con más goles en fases de eliminación directa desde que debutó en el Mundial (2018). Él solo suma casi tantos como toda Francia sin él.



16 Argentina

14 Francia sin Mbappé

12 Croacia

11 MBAPPÉ

10… pic.twitter.com/iF4qp7GBf4 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 4, 2026

¿Cuándo y a qué horas vuelve a jugar Francia en el Mundial 2026?

"Pensaban que íbamos a presentarnos de esmoquin, que solo veníamos a hacer jugadas espectaculares", añadió Mbappé. "Pero también sabemos jugar sucio. Y hoy lo hicimos; ganamos, y hasta en ese aspecto fuimos mejores que ellos", resumió.

Francia se enfrentará a Marruecos en los cuartos de final el próximo jueves en Boston.