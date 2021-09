EE. UU.: Médico se desahoga cansado ante la negativa de vacunarse contra el Covid-19

"Le exijo que me suministre ivermectina o va a escuchar de mi abogado". Fue la exigencia de un paciente que pedía el medicamento que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) ha dicho que no se debe de utilizar para tratar el Covid-19 .

Mientras que otro paciente dijo al médico que se iba. "'No me importa lo que diga. Me largo de aquí'", escuchó. Trunsky le respondió que estaba en su derecho, pero que "estaría muerto antes de que pudiera llegar a su automóvil".