Un medio digital extranjero destaca los barriletes de Guatemala calificándolos de "magníficos"

El medio digital Redfish ha dedicado un espacio para resaltar la belleza y tradición de los barriletes gigantes de Guatemala. Preparó un corto video compartido en sus redes sociales donde entrevistan a una mujer de Sacatepéquez, departamento que ha destacado en ese arte.

Ella explica que se trata de una tradición de hace 122 años y que no se ha perdido la tradición ni las culturas, ya que siempre llevan un mensaje a los seres queridos que han partido. Actualmente se está realizando los pedidos para que el arte de los barriletes sea declarado Patrimonio de la Humanidad.

El medio describe así el arte de los barriletes por el Día de Todos los Santos: "Todas las festividades del Día de los Santos en Guatemala cuentan con magníficas cometas que revolotean sobre vastos campos y cementerios, para honrar a los muertos. Sigue una tradición indígena donde las cometas simbolizan el envío de un mensaje a los seres queridos perdidos; este año, centraron a las víctimas del Covid-19."