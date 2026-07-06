"La mejor noche del futbol noruego", se felicita Solbakken

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El seleccionador noruego Stale Solbakken se felicitó por lo que considera "la mayor noche del futbol" de su país, tras la histórica clasificación a los cuartos de final del Mundial luego de vencer 2-1 a Brasil, este domingo en las afueras de Nueva York.

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"Si queríamos ganar este partido, teníamos que mantener la posesión del balón y esperar la buena oportunidad, esperar a que se cansaran para dirigir el golpe definitivo", explicó el DT nórdico.

Los Vikingos han cobrado 22 tiros de esquina y ha promediado un 50% de posesión del balón. (Foto: AFP)

"Debo reconocer el mérito de mis jugadores por haber ejecutado este plan; no fue perfecto, pero había que vencer a Brasil y podría haber salido de otra manera. Teníamos que estar a nuestro mejor nivel y creo que hoy estuvimos cerca de ello", añadió.

También elogió el desempeño del portero Orjan Nyland, que "hizo dos o tres paradas extraordinarias y detuvo un penal".

Noruega ha registrado 160 pérdidas de balón provocadas y un tiempo de recuperación de 79.33 segundos. (Foto: AFP)

Respecto a Erling Haaland, que marcó un doblete y alcanzó la cifra de 62 goles en 54 partidos con la selección, "es nuestro mejor goleador, estuvo muy activo, hoy estaba en forma y fue difícil para los centrales brasileños controlarlo".

"Es un grupo fantástico", comentó Solbakken sobre sus jugadores. "Les encanta estar juntos, se protegen mutuamente, dicen lo que piensan y eso está bien, tanto cuando las cosas van bien como cuando van mal".

Los dirigidos por Stale Solbakken han sumado 1,095 presiones defensivas y 175 presiones defensivas directas. (Foto: AFP)

El seleccionador no quiso pronunciarse sobre el próximo rival de los Vikingos: "No tengo preferencia para el próximo partido; si jugamos a nuestro mejor nivel podemos ganar a cualquiera", afirmó.