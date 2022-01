Estos son los mejores memes que dejó la pelea viral de Alfredo Adame

Alfredo Adame protagonizó una pelea en la calle y se desataron los memes en las redes sociales.

El pasado martes 25 de enero se difundió un video de Alfredo Adame peleando en la vía pública con unas personas que aún no han sido identificadas y tras haber circulado el video en redes sociales, empezaron con los memes.

La grabación, en la que parece que la trifulca comenzó por un accidente vial, generó muchas reacciones en redes sociales, sobre todo en Twitter, pues los internautas se burlaron del famoso actor y político con memes.

Alfredo Adame: "Esto es más doloroso de lo que parece". pic.twitter.com/J5bd9w2V3K — Simpsonito (@SimpsonitoMX) January 25, 2022

Oigan, no le vi muchas técnicas de karate a Alfredo Adame. pic.twitter.com/3jj8sPGwlJ — El Riky con K (@rikymoreno) January 25, 2022

Se cae un ídolo, Alfredo Adame, Master en Artes Marciales pic.twitter.com/ZXCy5w9Uq1 — DOnmamadore (@DOnmamadore) January 25, 2022

La caída de Alfredo Adame con la narración de Box Azteca pic.twitter.com/qZYQRXCEDm — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) January 25, 2022

Alfredo Adame llegando a su casa pic.twitter.com/XViwRCjMME — Macumba (@liszoeM) January 25, 2022

Todo el día hoy será de memes de Alfredo Adame...





Pobre wee, #AlfredoAdame pic.twitter.com/UWdaXUbgrK — Manuel Alamilla  (@manuel_alamilla) January 26, 2022

Alfredo Adame después de la golpiza: pic.twitter.com/s1K3wIq7NB — México Es Springfield (@MexSpringfield) January 25, 2022

Lo que originó la pelea de Adame

Tras lo ocurrido, el actor dio una entrevista a "Venga la Alegría" y habló de los motivos de la pelea.

Según dijo que el también empresario, mientras iba en su auto, se percató que un sujeto quería robarle el celular y además le arrancó la cadena de oro que llevaba al cuello.

"¿Por qué se me deja venir al cuello? Ya hasta después me di cuenta, pues claro, se me fue al cuello para robarme la cadena. Ya me habían robado el celular. Un cuate me dijo: Adame, te están robando el celular", dijo el actor.