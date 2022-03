Memes: Así reaccionaron las redes sociales por el retiro de Daddy Yankee

Una ola de memes inundó las redes luego del anuncio de Daddy Yankee sobre su retiro de los escenarios.

Luego de que Daddy Yankee confirmó su retiro de la música, los seguidores del cantante puertorriqueño y otros usuarios de redes sociales no dudaron en reaccionar ante la inesperada noticia.

Razón por la que dejaron volar su imaginación y aprovecharon la situación para crear los más divertidos memes. Mismos que han inundado la red.

Estos son los mejores

Mi viejo, mi Daddy Yankee se retira Dios mío... pic.twitter.com/NX93TFTpoY — ッ- (@HopeStayMoOn) March 20, 2022

Yo en el concierto de Daddy Yankee sabiendo que es de lo último: pic.twitter.com/73jeARgVvS — Motamami (@jsssss27__) March 13, 2022

Daddy Yankee hará gira //SE RETIRA pic.twitter.com/LGIQN01qc5 — ALE (@TuitsMolina) March 20, 2022

Se retira Daddy Yankee /// El mundo pic.twitter.com/2KCzdKyYtr — Mario JR (@Mariojose_69) March 21, 2022

Así dio la noticia

La tarde de este domingo 20 de marzo, Daddy Yankee anunció su última gira internacional con la que se despedirá definitivamente de su público.

"Formalmente hoy anuncio mi retiro de la música, entregándoles mi mejor producción y mi mejor gira de concierto. Y lo voy a despedir celebrando estos 32 años de trayectoria", declaró.

Fue a través de un video que publicó en sus redes sociales, en la que dio a conocer su decisión.

Llega a Guatemala

Luego de 32 años de larga trayectoria y tras haber recibido varios galardones en esta industria, el puertorriqueño decidió ponerle fin a su carrera, pero no sin antes decirle adiós a su público con una gira internacional.

El "Big Boss", como se hace llamar, aprovechó para agradecer a cada persona que lo apoyó desde sus inicios.

"En esta carrera que ha sido un maratón, al fin veo la meta. Ahora voy a disfrutar con todos ustedes lo que me han dado, lo que me han regalado, este género, la gente dice que yo lo hice mundial, pero fueron ustedes los que me dieron la llave", agregó.

Como parte de su despedida, el cantante del género urbano se presentará en Guatemala el 3 de noviembre de 2022.