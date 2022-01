El contundente mensaje de Carlos "El pescado" Ruiz a Ana Lucía Martínez

El exjugador guatemalteco, Carlos "El Pescado" Ruiz envió un mensaje a Ana Lucía Martínez por lo sucedido con la Selección Nacional Femenina.

EN CONTEXTO: Ana Lucía Martínez responde al entrenador que la dejó fuera de la Selección

El pasado 21 de enero se lanzó la convocatoria de la Selección Femenina de Guatemala para trabajar la eliminatoria mundialista de la Concacaf, pero lo que sorprendió a todos fue que en el listado no figuró la legionaria guatemalteca, Ana Lucía Martínez.

Ante lo sucedido, el técnico de la azul y blanco femenina, Edy Espinoza, compartió su postura y criticó el fútbol de Ana Lucía, lo cual desató una serie de desacuerdos.

"No fue la jugadora como dicen todos. La referente. No se adaptó al aspecto disciplinario que nosotros manejamos y decidimos no tomarla en cuenta", afirmó Edy Espinoza.

Ana Lucía respondió a través de un video, aclaró las declaraciones en su contra y defendió su profesionalismo.

"Espero pronto poder volver a vestir estos colores... Espero volver a representar a mi país, hacerlo de la mejor manera", expresó Martínez en el video.

Luego de compartir su postura, varios jugadores nacionales mostraron su apoyo, entre ellos uno de los máximos referentes del fútbol guatemallteco, Carlos Ruiz.

“@AnaluMartínz20 te entiendo muy bien crack, el siempre querer estar y aportar. No se pregunta cuándo eres parte y tampoco cuándo no. Lo viví también y yo te diré que el tiempo pone a todos en su sitio. Lo bueno es que te ahorrarán una paliza de vuelos en clase económica porque ellos en first”, escribió Ruiz la noche del lunes 24 de enero.