El mensaje de Messi previo al debut de la selección argentina en el Mundial 2026

Lionel Messi emocionó a los fans de la selección argentina al demostrar que el equipo está preparado para su debut, haciéndolo de una manera muy emotiva.
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Los seguidores guatemaltecos del astro notaron en redes sociales que posteó una fotografía donde los integrantes del equipo se encuentran en círculo durante los entrenos.
Lo que destacó fue la poderosa palabra que usó previo a hacer su esperada entrada en la cancha de la Copa del Mundo 2026.
"Juntos", agregó sintiendo orgullo por liderar como capitán a la albiceleste.
La Selección Argentina entrena en el Sporting KC Training Centre, conocido como Compass Minerals National Performance Center, ubicado en Kansas City.
Argentina tiene su encuentro con Argelia este 16 de junio y por eso posteó la última práctica de la selección sin olvidar agregar la bandera de su país.
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