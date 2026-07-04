Messi y Argentina vuelven a los entrenos pensando en Egipto

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Las fuertes tormentas que afectan a la ciudad de Miami obligaron a la Selección de Argentina a modificar su planificación de este sábado. Debido al protocolo vigente en Estados Unidos para situaciones de actividad eléctrica, el entrenamiento previsto al aire libre fue cancelado y los jugadores trabajarán únicamente en el gimnasio.

La práctica estaba programada para las 11:15 (hora local), y tenía como objetivo comenzar la recuperación tras los exigentes 120 minutos disputados en el Miami Stadium durante el encuentro de dieciseisavos de final frente a Cabo Verde, una victoria que aseguró la clasificación del conjunto argentino a los octavos de final del Mundial.

PRÁCTICA DEMORADA DE LA SELECCIÓN ️



Después de la clasificación ante Cabo Verde, Argentina espera para volver a entrenarse.



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El plan del cuerpo técnico contemplaba una rutina diferenciada según la carga física de cada futbolista. Quienes permanecieron más de media hora en el campo iban a realizar tareas regenerativas, mientras que los jugadores con escasa o nula participación tenían previsto completar una sesión de mayor intensidad sobre el césped.

Tocados

El entrenador Lionel Scaloni y el cuerpo médico seguirán de cerca la evolución de tres futbolistas que finalizaron con molestias físicas. Facundo Medina debió abandonar el terreno de juego por calambres en los minutos finales del tiempo reglamentario, Enzo Fernández también sufrió calambres aunque logró completar el partido, y Nicolás González padeció un esguince de tobillo durante el tiempo suplementario.