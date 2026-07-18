“Messi es, para mí, el mejor del mundo”, compartió Vozinha

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Vozinha, el arquero de la Selección de Cabo Verde y jugador revelación en la Copa del Mundo 2026, aseguró durante el Fan Fest de Nueva York que el torneo fue "increíble" para él y que jugar ante Lionel Messi fue "un gran placer".

El guardameta africano se mostró complacido por el desempeño de la selección caboverdiana en la mayor vitrina del futbol mundial y afirmó que a raíz de los enfrentamientos ante selecciones como España, Uruguay y Argentina "todo el mundo sabrá dónde está Cabo Verde en el mapa".

Vozinha fue el único arquero de Cabo Verde que sumó minutos. Registró 136 acciones dentro del área y 102 fuera de ella. (Foto: AFP)

"Es algo muy grande. Antes, el 90 % de la gente no sabía dónde estaba Cabo Verde, ahora ya no es así. Este Mundial ha sido un viaje increíble para mí", aseguró el cancerbero de 40 años.

Sobre su futuro, Vozinha declaró que aún espera encontrar un proyecto que le permita mantenerse vigente uno, dos "incluso quizá tres" años más, dependiendo de la respuesta de su cuerpo.

"Ahora mismo soy agente libre y estoy buscando un buen proyecto, espero encontrarlo pronto", agregó.

El arquero caboverdiano sumó 35 desmarques para recibir el balón. (Foto: AFP)

Su paso por el Mundial 2026 dejó buenas sensaciones en la afición, haciendo crecer su comunidad en Instagram, contando ahora con cerca de 30 millones de seguidores, aunque avisa que la fama no lo cambiará.

"Tengo que seguir siendo la persona que soy. Quiero agradecer a los seguidores el amor que me han demostrado a mí y a mi país", dijo.

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A pocas horas de la gran final del Mundial, Vozinha deseó lo mejor para ambas selecciones. "Que gane el mejor", señaló, argumentando que su favorita es Cabo Verde.

Pese a que no expresó favoritismo por España o Argentina, si hizo notar su admiración por Messi.

Islas Cabo Verde completó 1,272 pases de los 1,555 que sumó en total. (Foto: AFP)

"Messi es un jugador que no necesita presentación, para mí el mejor del mundo. Y él ha hecho eso más de 20 años y jugar contra él fue un gran placer para mí", concluyó el portero durante un evento que reúne a atletas y artistas de élite en Estados Unidos.

*Con información de agencias.