Este 1 de julio, el mundo del deporte se centra en Bobby Bonilla y en el pago de 1.2 millones de dólares que recibirá de los Mets de New York.

A pesar de ser lugares comunes en los deportes, las miradas giran en torno al hecho de que Bobby recibe millones de dólares diferidos todos los años a pesar de que no ha jugado un partido para los Mets en más de dos décadas.

Bobby resulta ser el tipo de jugador que representa esta estrategia financiera que despliega las franquicias deportivas para ahorrar dólares en el presente.

Quizás pronto llegué el final de su carrera y la burla en redes sociales ya la aclama, aún más con el anuncio que dieron los Mets el pasado miércoles:

You know what tomorrow is. We have a BIG announcement. pic.twitter.com/LZ1HZc31Vm — New York Mets (@Mets) June 30, 2021

Breve historia del Día de Bobby Bonilla

Los Wilpon fueron engañados para hacer el trato con Bobby hace muchos años, creyendo que saldrían mucho más adinerados debido a su participación en inversiones vinculadas a Bernie Madoff.

No necesita saber mucho sobre inversiones para darse cuenta de que esto fue un error.

En lugar de hacerse ricos, los Wilpon tomaron una mala decisión en este trato y lo han hecho durante muchos años. Incluso si en realidad no fue una mala decisión cuando analizas los números, es un momento risible que muchos usan contra los Mets, aunque su franquicia favorita probablemente también lo haya hecho.

Cohen se ha divertido en su tiempo como propietario de los Mets, otra opción además de terminar las vacaciones por completo sería celebrar.

Ante todo lo ocurrido Bonilla siempre será conocido por una encima de cualquier otra cosa en el mundo del béisbol, como "el hombre organiza las mejores fiestas del 4 de julio de $ 1.2 millones cada año".