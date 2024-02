"Los grammys sí definen a los cantantes": mexicanos defienden a Gaby Moreno (video)

-

Conductores mexicanos destacaron la reacción de Maluma al quedarse sin Grammy, y defendieron el talento de Gaby Moreno.

El nombre de Maluma se ha vuelto tema de conversación en medios internacionales, luego de que reaccionara de una peculiar manera al no ganar el Grammy a Mejor Álbum Pop Latino, categoría en la que estaba nominado.

Fue la cantante guatemalteca, Gaby Moreno, quien se llevó el megáfono a casa. Ante ello, el intérprete de "11 PM" lanzó una serie de sugerentes mensajes que internautas interpretaron como un "ataque" hacia Moreno.

En ese sentido, durante el programa mexicano de entretenimiento Imagen TV, conductores abordaron el tema y destacaron el amplio talento de la guatemalteca.

"Gaby Moreno es una artista extraordinaria, va de blues, jazz, soul, aparte va del inglés al francés, castellano", dijo una de las presentadores. Sin embargo, también mencionaron que Maluma se vio mal al no felicitar a la artista.

"Eso pudo haber hecho Maluma para no verse ardido, felicitar a Gaby", dijo otra de las conductoras.

Finalmente, el presentador recalcó que "los grammys sí definen a los cantantes", contrario a lo que expresó Maluma en sus redes sociales. "Los Oscar definen a los actores, también es una realidad, que no se haga", puntualizó.

Cabe destacar que Gaby Moreno no ha reaccionado al respecto. La guatemalteca continúa compartiendo su alegría por haberse llevado a casa el premio.

Esto dijeron:

La "fúrica" reacción de Maluma

En sus redes sociales, el cantautor colombiano publicó dos textos que han escandalizado a internautas, pues aseguran que una vez más el famoso está molesto por los resultados.

"Que se define como POP music? Los leo , me quede con ganas del GRAMMY", escribió en su cuenta de X. La publicación recibió miles de reacciones y decenas de comentarios de sus seguidores.

Mientras que en Instagram escribió: "No ganamos en esta ocasión pero yo soy 'Don Juan', un OG, y este es el comienzo! Un Grammy no define ni la calidad ni el éxito de los artistas. Vivo de lo que amo y eso no lo cambio por nada! Gracias música!".

