Video: Piloto de Línea 12 narra la tragedia del metro en ciudad de México

El conductor del tren que se accidentó en México narró cómo ocurrió la tragedia: "Se sintió como una latigazo hacia atrás", dijo.

Rodrigo García, de 39 años, es el conductor del tren que se desplomó la noche del lunes 3 de mayo, en una de las estaciones de la ciudad de México.

En una entrevista dijo que sintió "un levantón" que movió todo el tren cuando estaba a punto de llegar a la estación Olivos, a las 22:25 horas.

“Yo iba de Tezonco a Olivos, antes de entrar a la estación siento un levantamiento de la parte del vagón, me zangolotea, se sintió como un latigazo hacia atrás. En ese momento no dimensioné lo que pasaba. Bajamos a vías, y fue donde nos dimos cuenta de que la ballena se había desplomado. No era un descarrilamiento, sino desprendimiento de la ballena”, narró.

Rodrigo siguió los protocolos necesarios que estuvieron a su alcance y gracias a esto se logró que más personas resultaran lesionadas.

También indicó que en el momento que sintió el "levantón", usó el freno de emergencia designado para cualquier imprevisto. Además, solicitó el corte de la corriente eléctrica para evitar un incidente mayor.

En medio del caos, las personas no podían salir de los vagones y todos se preguntaban qué había sucedido. Rodrigo los ayudó a mantener la calma.

El piloto dijo que teme regresar a trabajar y que las personas lo acusen por la tragedia de la que se registraron 26 muertes.