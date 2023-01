Miguel Babo, el tiktoker que destaca la gastronomía y cultura Achí en Guatemala

El guatemalteco Miguel Babo se ha encargado de exaltar las recetas gastronómicas y la cultura de Baja Verapaz en su cuenta de TikTok "Mi Pueblo".

A través de sus post junto a su mamá, Miguel Bachán, mejor conocido como Miguel Babo, ha logrado que los guatemaltecos recuerdan con nostalgia la belleza y los platillos tradicionales de su hogar.

"El 2022 ha sido un año de gran aprendizaje, después de revelar nuestro rostro en redes sociales, el recibimiento que tuvimos ha sido increíble, tampoco ha sido fácil pero de eso se trata, de vencer nuestros miedos, siempre he sido tímido pero de tanto amor que recibo de nuestros amigos en redes sociales, actualmente ya ni reconozco dónde quedó ese chico tímido y reservado, cumplimos 2 años desde nuestro primer video, esta travesía empezó en TikTok pero hemos migrado a otras redes, ha sido un año de oportunidades", expresó acerca de su éxito.

Soy502 conversó con el creador de @Mipueblo5, para que contara su experiencia como embajador de la cultura maya Achí en la famosa red social.

"Por motivos de estudio viví en la capital y en ese tiempo me di cuenta de que muchas personas no sabían cómo se cultivaban algunas frutas o vegetales, a veces me preguntaban si se daban en los árboles o en la tierra, por eso se me ocurrió mostrar cómo se sembraban y cosechaban, pero aún no sabía cómo. Una Navidad, mi hermana y mi mamá estaban torteando y las grabé, lo subí a TikTok por diversión y una hora después el video tenía miles de reproducciones, así comenzó todo", contó Bachán.

"Noté que a las personas les gustaba aunque aún no sabía qué otro tipo de videos quería hacer, hasta que subí el de los boxboles (platillo de celebración en Baja Verapaz preparado en hojas de ayote, masa de maíz y pepitoria), ese video se viralizó y a partir de ello, mi objetivo fue mostrar más la forma de vida de mi pueblo", afirmó.

Miguel afirma que muchos guatemaltecos en el extranjero le escriben agradecidos por su contenido, pues les hace recordar su niñez:

"Hay muchas personas que me cuentan que no conocen algunos platillos, aún siendo de Guatemala y que les gustaría hacerlos y probarlos", dijo, agregando que la mayoría de sus seguidores son del país y de Estados Unidos.

También ha compartido datos curiosos como el ritual de agradecimiento, celebrado en el área al prestar un hüipil para usarse como inspiración a la hora de bordar uno nuevo y además la tradición de llevar comida a los padrinos como muestra de cariño y respeto.

Cosecha de alimentos

Otro contenido famoso del guatemalteco es la cosecha de alimentos como el loroco silvestre en el bosque y la preparación de bebidas tradicionales locales, como la hecha a base de frijol negro, el atol blanco con cacao, el chilacayote batido e incluso recetas inusuales como los zompopos de mayo al comal y la preparación de la pepita molida (que se come con naranjas y mangos verdes).

Acerca de su sentir al mostrar el estilo de vida, Achí Bachán expresó: "Estoy orgulloso de mostrar la riqueza cultural que tiene Guatemala a extranjeros y guatemaltecos, más adelante quiero revelar la riqueza de otros pueblos".

"Siempre quise aparecer en los videos, pero por mi timidez, inseguridades y el miedo a ser criticado nunca me atreví a mostrar mi cara, gracias a los bonitos comentarios por fin me presenté", expresó a inicios de 2022.

