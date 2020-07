Ministro de Economía explica cómo funcionará "semáforo" del Covid

El ministro de Economía, Antonio Malouf, adelantó algunos detalles de cómo funcionará el "semáforo" para reabrir gradualmente el país, luego del confinamiento por el Covid-19.

"Hay cuatro diferentes parámetros. Estaremos en color verde y después, algo así como Conred, amarillo, naranja y rojo", dijo el funcionario.

"Si mi sector está en verde, en naranja, pues yo puedo circular no importa qué placa tenga", añadió Malouf en un extracto de una videoconferencia que él sostuvo una semana.

Malouf explicó que las medidas serán implementadas por municipio y dependerán de porcentajes de contagios.

"Estuve en Samayac, un municipio que ni siquiera pasa por una autopista principal de la carretera, pero si Samayac ha tenido, no sé, pero podría tener quince infectados desde que inició la pandemia y en las últimas semanas no tiene ninguno, no debería de tener ningún tipo de restricción", ejemplificó.

#URGENTE #Video así es como serán las mediciones para el #SemaforoGT donde la apertura será por municipio y departamento, escuche las declaraciones del señor Ministro de Economía @GUATEMINECO @MaloufTony pic.twitter.com/KW2sAXIuvN — CoronaVirus Guatemala (@CoronaVirusGT) July 10, 2020

Según Malouf, en el caso de los municipios "grandes", se hará una sectorización.

El funcionario explicó que hasta que no haya una vacuna, se prevén rebrotes, como ha ocurrido en otros países.

"Podemos estar en verde dos o tres semanas y cuando de repente haya algún rebrote en algún sector, ese sector va a tener que ponerse un pequeño freno", añadió.

Malouf enfatizó en que estas disposiciones serán oficializadas y explicadas este domingo por el presidente Alejandro Giammattei.