MP investiga disturbios contra alcalde en Santiago Atitlán

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Un fallecido y seis heridos tras los disturbios en Santiago Atitlán por el retorno del alcalde Francisco Coché, son investigados por el MP.

El Ministerio Público (MP) investiga los hechos ocurridos la noche del pasado 1 de julio; mientras que el abogado del alcalde Francisco Coché Pablo anunció que presentará denuncias penales contra varias personas por los disturbios.

Los hechos de violencia ocurridos la noche del 1 de julio en Santiago Atitlán dejaron un fallecido y varios heridos. (Foto: Ángel Cucuj/colaborador)

Como resultado de los disturbios, cinco personas fueron alcanzadas por proyectiles de arma de fuego:

Martin Xicay Sologuí

Edu Samuel González

Marlon Deris García García

José Xicay y Pedro Ixbalam Reanda

Este último falleció horas después debido a la gravedad de las heridas, de acuerdo con el reporte de los Bomberos Voluntarios.

Además, dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resultaron lesionados durante los incidentes.

El MP informó que la Fiscalía Distrital de Sololá inició las diligencias para esclarecer lo sucedido.

La tensión se desató tras el regreso del alcalde Francisco Coché Pablo a sus funciones el pasado 1 de julio. (Foto: Ángel Cucuj/colaborador)

Por ahora, la investigación se desarrolla por los delitos de incitación a delinquir y lesiones graves.

Por su parte, Marlon Dennis García, abogado del alcalde, indicó que presentará denuncias contra once personas, entre ellas autoridades ancestrales, concejales y síndicos, a quienes señala de forma preliminar por los presuntos delitos de asesinato en grado de tentativa, asociación ilícita y plagio o secuestro.

García también adelantó que accionará contra la jueza Patricia del Rosario García Ortiz, al considerar que no realizó una exhibición personal solicitada en favor del alcalde cuando este permanecía en el Ecomuseo.

Sobre los hechos

La tensión se desató luego de que el alcalde Francisco Coché Pablo regresara el 1 de julio al Ecomuseo Chuk Muk, tras resoluciones que le permitieron retomar sus funciones. Coché había sido separado del cargo luego de que pobladores lo señalaran por presuntos actos de corrupción.

El conflicto en Santiago Atitlán persiste desde septiembre de 2025 debido a acusaciones de corrupción contra el alcalde. (Foto: Ángel Cucuj/colaborador)

La autorización de nuevas líneas de tuc tuc, presuntamente provocó inconformidad entre un grupo de vecinos y derivó en enfrentamientos.

Desde septiembre de 2025, parte de la población ha solicitado la salida del alcalde Francisco Coché Pablo por supuestas irregularidades en la administración municipal.