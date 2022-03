Mujer se ve obligada a cambiarse para no ser acosada en un gimnasio (video)

La mujer compartió un video para demostrar lo que tuvo que hacer para que su acosador no la siguiera fotografiando.

Stephanie Lim, una estudiante de enfermería de California, Estados Unidos utilizó sus redes sociales para denunciar el incómodo momento que vivió en un gimnasio cuando sufrió de acoso.

Según la mujer de 22 años, su acosador le tomó varias fotografías sin que ella se diera cuenta, mientras realizaba una rutina de ejercicios. Ella se dirigió al baño y otra chica la siguió para advertirle lo que estaba ocurriendo.

Tuvo que cambiar su vestuario

Ante esa situación, ella optó por cambiarse la vestimenta, pues quedó con temor y además, así evitaría algún incidente.

"Me siento segura de mi cuerpo y uso ese atuendo para mí. Para descubrir que un chico tenía fotos o videos de mí haciendo un ejercicio sin mi consentimiento, simplemente me hizo sentir incómoda, sabiendo que me estaba mirando de cierta manera por usar un atuendo que se suponía que me haría sentir bien", narró.

La mujer hizo la denuncia mediante un video que compartió en sus redes sociales, en el que mostró hasta qué punto tuvo que llegar para no ser víctima de un suceso lamentable.

Stephanie explicó que no quiso confrontar al hombre que vestía con una sudadera color naranja, por miedo a que intentara abusar de ella o de represalias.

(Foto: captura de pantalla)

La joven explicó que con el atuendo que llegó al gimnasio ella se sentía segura, sin embargo, fue el motivo por el que el sujeto la acosó, hecho que causó indignación en redes sociales, ya que el video en donde ella explicó lo ocurrido se viralizó de inmediato.

A pesar de lo ocurrido, Lim recibió el apoyo de otras personas que se percataron que el hombre la había captado y la tranquilizaron, también le hicieron saber que la defenderían.

La chica que también destaca en redes sociales, portaba un short negro y un top color beige, pero para no sentirse vulnerable, se cubrió con una sudadera extra grande.

Publicó imágenes de cómo vestía antes y después de haber sido acosada. "Tuve que ponerme un suéter porque sabía que iba a pasar junto a él y no estaba segura si me iba a tomar más fotos y video", manifestó.

"Honestamente, solo iba a irme a casa y fingir que no pasó nada porque estaba muy asustada... pero pensé en algo más que en mí, si no decía o hacía algo, este tipo podría seguir haciéndolo con otras mujeres en mi gimnasio y no estaba de acuerdo con eso, sin importar lo tímida o asustada que estuviera", agregó.

Finalmente, la enfermera confesó que decidió hablar con los encargados del gimnasio y alertarlos sobre la situación. Hasta el momento, el hombre no se ha vuelto a aparecer.

(Foto: captura de pantalla)

*Con información de El Heraldo de México.