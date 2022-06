La historia de la mujer que aprende a leer y escribir con su nieto

Una destacada alumna de la tercera edad se hizo viral, al aprender junto a su nieto a leer y escribir. Su historia demuestra que nunca es tarde para superarse.

OTRAS NOTICIAS: La niña guatemalteca que se hizo viral por conversar en ocho idiomas

La profesora Claudia León publicó en sus redes sociales la historia de su estudiante modelo, a quien abrió las puertas de su aula para aprender con el resto de sus alumnos.

La señora asiste todos los días a la escuela en una comunidad de Momostenango, Totonicapán, aunque no fue revelado su nombre, su entereza fue un gran ejemplo para muchos.

"Ella es mi alumna de 75 años, siempre acompaña a su nieto a las clases y un día me dijo: 'seño quiero aprender a escribir, cuando crecí mi papá no me dio estudio por que soy mujer y no tenía derecho, ahora creo que no es tarde para que aprenda aunque ya sea viejita'", escribió Claudia.

"Le di una hoja de trabajo y me dijo: 'no puedo seño, ayúdeme como lo hace con los niños, tomando mi mano', lo hice y sentí sus manos gruesas como la corteza de un árbol, ¡la admiro!", agregó.

Muchos ovacionaron a la mujer quien decidió tomar un giro diferente a su vida.

MIRA LAS IMÁGENES:

(Foto: Facebook)

(Foto: Facebook)