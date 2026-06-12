"Nadie tiene miedo", dice Ouahbi previo al debut de Marruecos ante Brasil

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El entrenador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, dijo que su equipo no teme debutar contra Brasil en el Mundial 2026, en el que será el único partido de la fase de grupos entre selecciones del Top 10 del ranking de la FIFA.

Los marroquíes, semifinalistas en Catar 2022, se enfrentarán a los pentacampeones mundiales de Carlo Ancelotti este sábado en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, en el arranque de la actividad en el Grupo C.

Marruecos se convirtió en la primera nación árabe en vencer a Brasil, al conseguir una victoria amistosa por 2-1, el 25 de marzo de 2023. (Foto: AFP)

"Nadie tiene miedo, lo que hay es respeto", dijo Ouahbi en una conferencia de prensa en el recinto que también albergará la final del Mundial, el 19 de julio.

"Tenemos confianza en nosotros mismos y en nuestro juego, en nuestras cualidades, y el equipo marroquí ahora tiene una nueva dimensión. Claro que respetamos a Brasil, merece ese respeto, pero no es nada especial, nosotros tenemos nuestros valores y principios y creemos en ellos", agregó.

En sus orígenes, el ahora lateral Achraf Hakimi jugaba como delantero. (AFP)

Ouahbi, que reemplazó en marzo pasado a Walid Regragui, arquitecto de la clasificación a semis en Catar 2022, destacó el envión anímico de la llegada de Ancelotti a la Canarinha, hace un año.

"Trajo una nueva estructura para Brasil, es un gran técnico y tengo todo el respeto hacia él. Muchos dicen que no es el Brasil de antes, pero ellos tienen pasión por el futbol y grandes cualidades individuales", sostuvo.

El equipo de Mohamed Ouahbi intentará igualar e incluso mejorar lo logrado en Catar 2022. (FIFA)

El seleccionador de los Leones del Atlas consideró que su equipo está preparado para continuar en Norteamérica su reciente "legado" internacional, a pesar de las dolorosas bajas del extremo Abde Ezzalzouli, de gran temporada con el Real Betis, y del defensa Nayef Aguerd, del Marsella.

"Es una pena, porque son excelentes jugadores y seguramente van a hacer falta, pero lo importante es tener una solución para cualquier circunstancia que se presente", apuntó.

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Por su parte, la estrella marroquí Achraf Hakimi destacó el potencial individual del Scratch, con el "espectacular" Vinícius a la cabeza, y confió en que Neymar pueda estar en el primer partido.

"Quiero jugar en el campo con los mejores", dijo sobre su excompañero en el PSG, que se da por descartado para el debut debido a una lesión en la pantorrilla derecha.

Tras anotar el histórico penalti "al estilo Panenka" ante España, Hakimi dedicó su celebración a su gran amigo Kylian Mbappé. (Foto: AFP)

Hakimi restó importancia a la alta temperatura que se prevé para la hora del juego y esperó un apoyo masivo de sus compatriotas.

"Sabemos el tamaño del adversario que es Brasil (...) pero también tenemos un equipo de calidad. Algunos nos llaman los brasileños de África, conocemos nuestros puntos fuertes y entraremos con confianza", añadió.