Tras fallida pelea, Neto Bran asegura: "voy a ser Presidente"

El alcalde de Mixco, Neto Bran, anunció que será Presidente de Guatemala luego de perder en una pelea de boxeo la noche de este viernes contra el alcalde de Ipala, Esduin Javier Javier, conocido como “3 Kiebres”.

Luego de perder la breve pelea por nocaut técnico, y según él retirarse por decisión de su equipo de boxeo, Bran confirmó en una transmisión en vivo de la red social de Facebook que será Presidente.

“Para mí es cumplir sueños, soñé ser alcalde, me costó y lo logré, soñé subirme a un ring y no pude ganar pero no siempre se gana, pronto voy a ser Presidente y tal vez quien quita me la gano a la primera”, expresó Bran al explicar los motivos por los que perdió la pelea.

El jefe edil de Mixco, posteriormente, publicó una imagen donde se le observa comer una sopa de vaso en una gasolinera de Chiquimula.

La pelea, catalogada como “del año” duró poco más de dos minutos y el réferi decidió suspenderla ante la cantidad de golpes que recibió Bran por parte de Javier Javier.

