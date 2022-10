Neto Bran buscará la reelección en la alcaldía de Mixco

A través de redes sociales, el actual alcalde de Mixco, informó que buscará la reelección para un tercer período en la comuna.

El alcalde de Mixco, Neto Bran, confirmó que no buscará una candidatura a la presidencia y se enfocará en continuar al frente de la alcaldía mixqueña y buscará la reelección.

En una publicación en sus redes sociales, el jefe edil dijo que en los próximos días se realizará la asamblea del Partido Popular Guatemalteco (PPG), en donde se propondrá su candidatura como alcalde de Mixco.

"En lo personal, espero que la asamblea nacional de postulación del PPG me pueda proclamar para la candidatura a Alcalde de Mixco, no está de más contar que, en un primer momento tenía la intención de poder participar para la Presidencia de la República, lo cual no será posible en estas elecciones, ya que mi deseo es poder servir de nuevo en el municipio que me vio nacer", señaló en una publicación.

Sin embargo, Bran aún no dio a conocer la fecha en la que se celebrará el evento, donde también se espera que se den a conocer otras candidaturas como diputaciones y binomio presidencial de dicho partido político.