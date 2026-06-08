Neymar presenta buena evolución de su lesión a pocos días del Mundial

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El astro brasileño Neymar presenta una "buena evolución" de su lesión en la pantorrilla derecha, que lo ha privado de jugar desde mediados de mayo, informó este lunes la Confederación Brasileña de Futbol (CBF).

El goleador histórico de los pentacampeones mundiales fue sometido hoy (lunes), en Estados Unidos, a una resonancia magnética que arrojó resultados "dentro de los parámetros esperados".

Neymar observa desde la banca a sus compañeros durante un partido amistoso.

"Seguirá el proceso de recuperación y preparación física diseñado por el equipo médico de la selección brasileña", indicó la CBF en un comunicado.

La entidad no brindó más detalles, pero se cree que no estará listo para el debut de su país en la Copa del Mundo de Norteamérica, el sábado ante Marruecos en East Rutherford, Nueva Jersey, por el Grupo C.

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Neymar, de 34 años, jugó por última vez con su equipo, el Santos, el 17 de mayo en un compromiso del campeonato domestico. No actúa con el Scratch desde octubre de 2023.

Podría recibir el alta médica para el segundo partido, contra Haití, el 19 de junio en Filadelfia. La Canarinha cierra la primera fase ante Escocia, el 24 del mismo mes.

El exjugador del FC Barcelona y del Paris Saint-Germain no formó parte del entrenamiento de hoy e hizo, como en los pasados días, trabajo de recuperación en el gimnasio.

El seleccionador de Brasil espera contar con Neymar para los entrenamientos de esta semana.

El entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti confió en que 'el 10' podría reincorporarse a las prácticas esta semana.

Sin embargo, el técnico italiano ha dicho que no forzará la recuperación del astro, cuya carrera se ha visto afectada en las últimas temporadas por lesiones recurrentes.

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En tanto, durante el entrenamiento en las instalaciones de Columbia Park, en Morristown, Nueva Jersey, la Seleção contó con su último refuerzo, Éderson

El volante del Atalanta reemplazó al lateral Wesley, de la Roma, lesionado el sábado en el partido amistoso ante Egipto, que finalizó con victoria brasileña 2-1, el último examen antes del estreno mundialista.