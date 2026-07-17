Neymar vuelve al Santos tras fracaso de Brasil en el Mundial

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Neymar se reincorporó este viernes a la disciplina del Santos tras el naufragio de la selección de Brasil en el Mundial. Con contrato vigente hasta diciembre, ¿cuál es el futuro del astro de 34 años?

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Perseguido por lesiones en los últimos tiempos, Neymar está en un momento clave.

Neymar acumuló 26 pases con una efectividad del 81%. El brasileño hizo 7 centros y 2 intentos de ruptura de líneas. (Foto: AFP)

Ya anunció, por lo pronto, que su etapa con la Canarinha ha terminado.

Un video hecho con IA por un aficionado mostró en redes sociales a un Neymar niño que le pedía al actual Neymar buscar de nuevo el hexacampeonato con Brasil en la Copa del Mundo de 2030. El jugador comentó el post con emoticones de tres caras sonrientes con lágrimas.

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La encrucijada del Santos

Tras pasar por una cirugía en la rodilla izquierda a finales del año pasado, Neymar solo ha podido jugar ocho de los 19 partidos disputados por el Santos en el Brasileirão 2026.

Suma, sin embargo, cuatro goles y dos asistencias, dejando chispazos del magnífico futbolista que maravilló con el Barcelona y el Paris Saint-Germain.

El año pasado, cuando regresó al viejo club de Pelé, donde se formó, el veterano atacante fue decisivo para evitar el descenso.

Neymar registró 32 desmarques para recibir el balón, 2 a la espalda de la defensa, 21 entre líneas, 9 por delante de la defensa. (Foto: AFP)

En esos chispazos confió el seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, cuando decidió convocarlo para el Mundial tras la ausencia desde octubre de 2023, pero el jugador llegó con problemas musculares y apenas jugó 37 minutos en dos partidos.

Su única anotación, desde el manchón penal, fue insuficiente para evitar una prematura eliminación con una derrota 2-1 ante Noruega en los octavos de final.

¿Seguirá el Santos apostando por él?

Según una fuente del club, la respuesta dependerá en gran medida de las elecciones de directiva previstas para diciembre, coincidiendo justamente con el fin del contrato del jugador.

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El presidente santista, Marcelo Teixeira, que impulsó la vuelta de Neymar, todavía no ha oficializado si buscará la reelección.

"La primera cuestión era si Neymar dejaría de jugar o no", dijo a la AFP un funcionario del club, bajo reserva de identidad.

Una eventual renovación "es una decisión que, probablemente, solo se tomará después de las elecciones", agregó.

Neymar contabilizó 8 recepciones bajo presión y sumó 72 intervenciones. (Foto: AFP)

Al momento de la pausa de mes y medio del campeonato brasileño por el Mundial, el Santos ocupaba el puesto 15, solo un punto por encima de la zona de descenso. Jugará los playoffs de la Copa Sudamericana contra el club venezolano UCV.

El equipo de comunicación de Neymar divulgó videos del jugador entrenando por su cuenta antes de su retorno a los trabajos del Peixe.

"Hijo, sigue jugando futbol"

Tras la derrota de Brasil ante Noruega, Neymar dijo que el Mundial era el punto final de su carrera internacional con el Scratch.

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El atacante jugó 130 partidos con la Seleção, en los que marcó 80 goles y rompió el antiguo récord de Pelé como máximo anotador histórico del equipo nacional.

El hexacampeonato mundial se le resistió, aunque sí ganó una medalla de oro olímpica.

Entre versiones de prensa sobre un posible retiro definitivo, su padre y agente, Neymar Santos Sr, le pidió seguir en actividad.

"Hijo, sigue jugando futbol. Vuelve a sentir la alegría con el balón en los pies, vuelve a sonreír dentro del campo", publicó en una carta divulgada a través de un video en Instagram.

"No tengas miedo del mañana".

La MLS, ¿una opción?

Neymar ha manejado la alternativa de seguir su carrera en la MLS estadounidense, según la prensa.

Neymar promedió una velocidad de 2.59 kilómetros por hora y recorrió 5846.42 metros en la Copa Mundial FIFA 2026. (Foto: AFP)

Hubo negociaciones con el Cincinnati FC, de acuerdo con The Athletic, sección deportiva de The New York Times, aunque finalmente se frustraron por falta de avances.

Esos reportes sostienen que el 10 aún se mantiene abierto a la opción de ir a la MLS, donde hacen vida viejas figuras como su excompañero en el Barça, Lionel Messi (Inter Miami), el francés Antoine Griezmann (Orlando City) o el alemán Thomas Müller (Vancouver Whitecaps).

*Con información de AFP.