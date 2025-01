La petición de esposa de Oscar, desaparecido tras convivio en zona10

-

La esposa del joven desaparecido tras asistir a un convivio, utiliza sus redes sociales para pedir ayuda.

Este viernes 3 de enero se cumplen dos semanas de la desaparición de Oscar David Cifuentes Líquez, tras asistir a un convivio con compañeros de trabajo en zona 10.

Desde entonces, familiares y amigos del joven que reside en Mixco con su esposa e hijo, no han dejado de buscarlo por las posibles rutas que habría tomado en su retorno a casa.

En las últimas horas, la pareja de Oscar utilizó sus redes sociales para hacer un llamado a las personas y al mismo tiempo enviar un mensaje a autoridades del país.

"Ayúdennos a compartir (...) No es posible que hoy se cumplen 14 días desde la desaparición de Oscar y que ustedes no hagan nada porque ESTÁN DE VACACIONES. Necesitamos apoyo", escribió.

Junto al mensaje, la esposa de Oscar compartió una imagen con la fotografía de él y los detalles del día de su desaparición.

Según se lee, el joven fue visto por última vez en el restaurante Chili's de zona 10, el viernes 20 de diciembre a eso de las 23:30 horas.

La pareja del joven confirmó a Soy502 que continuarán buscando por su cuenta, pues hasta el momento no tienen conocimiento del paradero de Oscar.

Las últimas llamadas

En una entrevista con Noti7, la esposa contó que la noche que desapareció su esposo decidió hacerle varias llamadas ya que se le hizo raro que no se comunicara.

"Estuve haciéndole varias llamadas, y no me respondió. En algunas ocasiones sí abría la llamada, contestaba pero me colgaba rápido", reveló.

"Habían más personas"

La pareja de Oscar añadió que en la primera llamada escuchó que él iba en moto; en la segunda escuchó "como que habían más personas", mientras que en la última, a eso de las 4:00 horas del otro día "se escuchaba un cuarto vacío".

En caso de tener cualquier dato que pueda ayudar con su localización, puedes comunicarte a los números: 5188-7551 y 5973-7864.