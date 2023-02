Guatemalteco Benjamín Levy brilla en Talk Show de Kelly Clarkson

Benjamin Levy Aguilar, quien interpreta al detective Dante Torres en la serie Chicago P.D. contó su historia a la famosa cantante y conductora estadounidense.

El guatemalteco fue invitado al famoso Talk Show de Kelly Clarkson, quien lo abordó acerca de su idioma materno, el español, que pudo interpretar en uno de los capítulos de la famosa serie que se transmite en los canales de televisión por cable Universal. También contó cómo un guatemalteco llegó a Hollywood.

(Foto: Oficial)

"¿Fuu muy lindo poder hablar en tu idioma nativo?", le dijo Kelly.

"Fue hermoso, ahora sé lo que sienten los estadounidenses al hablar su idioma es mucho más fácil", expresó entre risas.

"Gracias a mi Duolingo pude entender la mayoría de cosas que dijiste, estoy orgullosa de eso", dijo Kelly.

"Creciste en Guatemala, sabía esto porque mi hermana es fan de Chicago P.D. y sabe todo. Juntos vemos el show, no sabía que eras jugador profesional antes", afirmó Kelly.

"El fútbol salvó mi vida, fui recluido por el equipo AC Milán cuando era niño para jugar de manera profesional, pero me quebré el fémur y tuve que hacer cambios, así que practiqué artes marciales y me convertí en cinta negra de Krav Maga (sistema oficial de lucha y defensa personal usado por las Fuerzas de Defensa y Seguridad israelíes)", contó.

"Nací y me crié en Guatemala y a los 18 pensé en reclutarme en el ejército israelí y no sabía qué hacer cuando mi mamá me dijo: '¿por qué no te dedicas a la actuación?' y yo le dije '¿a qué te refieres?', 'sí, como Brad Pitt que un día tomó sus cosas y se mudó a Hollywood'. Mi mamá es mi ángel, nos tomamos de las manos y le dije: 'me voy para Hollywood', compré mi boleto y no regresé hasta en 10 años, soy la historia de una madre soltera que es mi ángel", concluyó.

Luego describió a su personaje: "Personificó a Dante Torres, quien viene de un ambiente duro pero él siempre mantiene su integridad y su corazón, sabe quien es sin complacer a la gente, siempre hará lo correcto porque eso es en lo que cree", explicó.

MIRA LA ENTREVISTA: