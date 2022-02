Benjamín Levy Aguilar, el actor guatemalteco protagonista de una serie en Netflix

Benjamín Levy Aguilar, cuya historia trascendió al darse a conocer que fue guardaespaldas en Guatemala antes de su éxito en Hollywood, protagoniza una nueva miniserie que se encuentra la posición 1 del ranking de las 10 más vistas en Estados Unidos: "The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window".

La serie de humor negro tiene un atractivo casting iniciando por Benjamín, cuyo talento y magnetismo es indiscutible, además de Kristen Bell.

La serie es número 1 en Estados Unidos. (Foto: Oficial)

El guatemalteco es buscado cada vez más para proyectos que lo comienzan a posicionar en el competitivo mundo del cine y el streaming internacional.

(Foto: Netflix)

Kristen Bell es Anna, una psicóloga infantil que se convirtió en una reclusa y alcohólica tras una tragedia personal, luego de ver a sus nuevos vecinos mudarse al otro lado de la calle, es testigo de un asesinato a través de la ventana y se empeña en averiguar qué le sucedió a la víctima.

El guatemalteco interpreta a Rex en la trama.

(Foto: Oficial)

Benjamin levy en escenas de la trama. (Foto: Oficial)

Benjamín Levy se dio a conocer como "Jesús Aguilar" en la serie Filthy Rich, donde interpreta a un luchador de artes marciales mixtas y es padre soltero.

Actor guatemalteco Benjamin Levy Aguilar en serie de #Netflix “The Woman In The House Across the Street From The Girl in the Window”. pic.twitter.com/2iuthK8Ayf — Selene Mejía (@SeleneMSoy502) February 7, 2022

Varios sitios especializados afirman que el nacional cuenta con un gran futuro y esperan verlo en más entregas.