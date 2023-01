Diseños de guatemalteca Susana Mejía se exhibirán en el New York Fashion Week

Los bolsos de Susana Mejía serán la estrella en el New York Fashion Week (Semana de la moda en Nueva York) uno de los desfiles de moda más importantes del mundo.

La marca de la guatemalteca se llama Gatsu, que significa "aquí y ahora" y se inspiran en el arte japonés del que Susana es apasionada.

Cada pieza tiene un nombre, por ejemplo el bolso "kokoro", que significa corazón.

Mejía inició su firma en 2021 y sus creaciones son muy buscadas. "Soy una apasionada del significado de las palabras y expresiones japonesas", dijo, afirmando que en muchas ocasiones se necesitaría una frase para poderlas traducir.

Susana Mejía junto a sus bolsos. (Foto: Susana Mejía)

Acerca de cómo se enteró que participaría en la NYFW contó a Soy502:

"Recibí un correo donde me invitaban a participar en la pasarela luego les contesté, tuve dos entrevistas con los encargados y a partir de ahí me eligieron, me indicaron que sería diseñadora emergente", expresó.

"Estoy súper emocionada, al final es el sueño de todo diseñador, llegar a esa pasarela top de la moda, no me la creía al principio", agregó.

"La colección está inspirada en el color de mi país, trabajo con textiles nacionales bordados y telas importadas, los bolsos tienen colores muy vibrantes como los que se usan aquí", aseguró.

Mejía contó que la colección no tiene nombre ya que cada uno de sus diseños (15 en total) tienen un nombre en sí. Para el evento llevará 40 piezas para que se puedan adquirir durante el evento.

(Foto: Oficial)

La New York Fashion Week (Semana de la Moda en Nueva York) se celebrará del 9 al 11 de febrero, los bolsos de la guatemalteca se apreciarán en el desfile el 11 de febrero a las 5 de la tarde hora de Nueva York.

Susana explicó que sus bolsos complementarán el look junto a otra firma que presentará sus prendas, sin embargo, aún desconoce qué marca participará.

La guatemalteca trabaja sus creaciones con artesanos guatemaltecos, un total de 6 personas, incluyendo un bordador de San Pedro Sacatepéquez San Marcos que realiza telas bordadas con hilo de seda, además de especialistas. "Las correas son elaboradas a mano con mostacilla y las modistas que me ayudan", dijo.

"Mis bolsas están inspiradas en el arte del origami, son versátiles con diseños contemporáneos, únicos, tridimencionales, estoy feliz y orgullosa de representar en Guatemala en esta pasarela tan importante, espero poner en alto al país pues han sido pocos diseñadores que han llegado a este evento".

La guatemalteca contó que lleva preparándose desde noviembre de 2022, para dar todo en este lugar especial de exposición internacional. "Estoy contenta de llevar el trabajo final producto de un gran equipo junto a artesanos y modistas".

Puedes encontrar a Gatsu en el tercer nivel del centro comercial Miraflores y puedes solicitar los diseños en línea a través de las redes sociales. Ingresa a su Instagram aquí. Ingresa a su Facebook aquí.