Nyland, héroe de Noruega: "Hemos escrito un poco de historia"

-

Junto a Erling Haaland, autor de un doblete, el otro héroe del equipo noruego que batió 2-1 a Brasil en octavos del Mundial este domingo fue el arquero Orjan Nyland, que paró un penal a Bruno Guimaraes con el 0-0 en el marcador: "Hemos escrito un poco de historia".

"Sabíamos que Brasil tiene una enorme calidad en ataque y también jugadores que pueden entrar desde el banquillo. Creo que lo más importante se simplemente prepararse de una manera normal", dijo el arquero, actualmente sin equipo.

Orjan Nyland ha registrado 159 pases con una precision del 71%, ademas 5 intentos de ruptura de líneas y 2 cambios de orientación. (Foto: AFP)

"Obviamente, cuando puedes detener un penal tan temprano, luego es muy difícil vencerte. Fue un gran momento para mí, pero también para el equipo, para darnos un poco de aire", añadió sobre su acción decisiva. "Fue un gran esfuerzo colectivo así que estamos muy contentos hoy".

Ya en la segunda parte un doblete de la estrella Haaland (79' y 90') provocó la peor participación mundialista de la pentacampeona desde Italia 1990, cuando también cayó en la ronda de los 16 mejores, y la mejor de Noruega, por primera vez de su historia en cuartos.

Orjan Nyland registra una velocidad promedio de 2.87 kilómetros por hora y ha recorrido 24952.56 metros. (Foto: AFP)

"Hemos escrito un poco de historia, así que ojalá muchos niños pequeños en Noruega puedan revivir este momento cuando salgan a jugar al futbol y que puedan soñar con que algún día estarán en la misma posición que yo, que es posible lograrlo sin importar de dónde vengas", añadió Nyland, de 35 años, autor de varias paradas decisivas.