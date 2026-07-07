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Este martes fue confirmada la baja de Amadou Onana, centrocampista de Bélgica, que sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha durante el duelo ante Estados Unidos, y se despide de las canchas, al menos, por los próximos seis meses.

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Onana, tras la victoria ante los coanfitriones, fue sometido a estudios médicos que confirmaron la gravedad de la lesión, por la que volverá a la actividad oficial hasta el 2027.

Onana acumula 25 pérdidas de balón provocadas y 26 presiones defensivas. (Foto: AFP)

El jugador belga y del Aston Villa hizo un mal movimiento con la rodilla durante una caída al minuto 20 del juego que los europeos ganaron 4-1 sobre Estados Unidos.

Bélgica continúa en competencia y este viernes se medirá ante España por un boleto a semifinales.

Amadou Onana registra una velocidad promedio de 5.17 kilómetros por hora y recorrió en United 2026, 13465.81 metros. (Foto: AFP)

A horas del encuentro, Onana es la única baja confirmada para Bélgica, sin embargo, el entrenador Rudi García sigue atento a las molestias que ha presentado Kevin de Bruyne, quien no disputó el duelo de octavos de final.