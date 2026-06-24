Conoce a las figuras que dominaron la segunda jornada del Mundial 2026

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La segunda jornada de la fase de grupos del Mundial dejó varias actuaciones individuales sobresalientes que marcaron diferencias en ambos extremos del campo, con figuras consagradas y algunas sorpresas de gran impacto.

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En la portería, el nombre propio fue el de Eloy Room (Curazao), quien firmó una actuación impecable y recibió una calificación perfecta (10) tras sostener a su selección en el empate sin goles frente a Ecuador.

Eloy Room makes history with 15 (!) saves against Ecuador, the second most EVER in World Cup history. pic.twitter.com/YenRtLds5a — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 21, 2026

En defensa destacó Denzel Dumfries (Países Bajos), autor de dos asistencias en la contundente victoria 5-1 sobre Suecia y pieza clave por la banda derecha. También sobresalieron la solidez de Sardar Khalilzadeh (Irán) y Marc Guéhi (Inglaterra) en la zaga central. Por el sector izquierdo, Nuno Mendes (Portugal) brilló con un gol de tiro libre en el triunfo ante Uzbekistán.

En el mediocampo, Stephen Eustaquio (Canadá) fue fundamental en la recuperación y el equilibrio de la Hoja de Maple.

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Apunten, disparen



Para sorpresa de nadie, Lionel #Messi fue el jugador que más veces remató al arco rival. pic.twitter.com/K9H5fiwJxJ — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 22, 2026

Más adelante, la creatividad tuvo nombres ilustres. Lionel Messi (con 9.2) volvió a ser determinante con un doblete ante Austria, pese a fallar un penal, se convirtió en el máximo goleador en la historia de los Mundiales con 18 tantos.

Mientras que Bruno Fernandes (Portugal) manejó los hilos del juego luso. A ellos se sumó Cody Gakpo (Países Bajos), quien también firmó un doblete frente a Suecia.

En ataque, Ayase Ueda (Japón) fue decisivo con dos goles en la goleada sobre Túnez, mientras que Mikel Oyarzabal (España) replicó la hazaña al marcar un doblete en la victoria ante Arabia Saudita.

Este fue el once ideal de la jornada 2 de la Copa Mundial United 2026. (Foto: Sofascore)

Una jornada en la que el talento individual volvió a ser determinante en un Mundial cada vez más competitivo desde la fase de grupos.