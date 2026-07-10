Ouahbi no dejará que la derrota ante Francia "quiebre" el proyecto de Marruecos

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El seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, aseguró este jueves que la derrota 2-0 ante Francia en los cuartos de final del Mundial 2026 no hará que su equipo abandone el camino emprendido y destacó que el futuro de los Leones del Atlas es prometedor si mantienen su trabajo.

La selección marroquí sucumbió en Foxborough, cerca de Boston, gracias a goles de Kylian Mbappé (60') y Ousmane Dembélé (66'). Ouahbi reconoció que Francia fue superior, pero destacó la reacción de sus dirigidos.

"Hay cierta decepción y, por supuesto, esperábamos conseguir más. Si seguimos de esta manera, el futuro será prometedor. No dejaremos que esta derrota nos quiebre", declaró el DT al sitio web de la FIFA tras el encuentro.

نهاية المباراة بفوز منتخب فرنسا أمام منتخبنا الوطني



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"Debemos reconocer que enfrentamos a un muy buen adversario. Tuvimos muchas dificultades en la primera parte. En la segunda defendimos mejor, estuvimos más tranquilos con el balón y, en un momento, sentimos que éramos el mejor equipo", explicó.

El técnico, que asumió el cargo en marzo, también lamentó la jugada que derivó en el segundo tanto francés, donde sus jugadores lucieron confundidos.

"El gol llegó tras un balón disputado y algunos jugadores se detuvieron porque pensaban que había habido una mano. Después de ese gol, las cosas se volvieron difíciles", afirmó.

Ouahbi consideró que Marruecos, semifinalista en el Mundial de 2022, debe ampliar el fondo de su plantel para competir al máximo nivel cuando afronta bajas por lesiones, como la del goleador Ismael Saibari.

Pero aseguró que este tipo de ausencias afectan a todos los conjuntos y no deben ser tomadas como excusa.

#OJOALDATO - BONO se mete en el grupo de porteros con MÁS penaltis parados en TODA la historia de la Copa del Mundo (contando tandas):



BONO — 4

Schumacher — 4

Goycoechea — 4

Casillas — 4

Livaković — 4 pic.twitter.com/5pfOslFUal — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) July 9, 2026

"Tenemos todo lo que hace falta. No entremos en pánico, veamos qué podemos mejorar y avancemos", dijo el seleccionador minutos más tarde en rueda de prensa.

El entrenador de 49 años destacó, por otro lado, el poderío de los Bleus de Didier Deschamps, que clasificaron a su tercera semifinal consecutiva en una Copa del Mundo.

"La selección francesa es un equipo precioso y lleva tiempo siendo un gran equipo. En las dos últimas ediciones llegó a la final, tienen una federación que trabaja muy bien. Rara vez han tenido tanto talento (...) capaz de correr", afirmó.

*Con información de AFP