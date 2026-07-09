Oyarzabal se describe “feliz y contento” en el Mundial

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El delantero de España, Mikel Oyarzabal afirmó este jueves que se encuentra "feliz y contento" por lo que ha vivido en la Copa Mundial FIFA 2026 y por la clasificación a cuartos de final en donde se medirán contra Bélgica.

"Estoy feliz y contento por cómo me está yendo y a nivel colectivo también. Queremos ir avanzando rondas y si podemos ayudar de manera individual, mejor", indicó en la zona mixta al término de la última práctica de La Roja previo al duelo.

Mikel Oyarzabal acumula 1 asistencia, así como 19 remates, 9 entre los tres palos. (Foto: AFP)

Respecto a la celebración de gol frente a la selección de Portugal, en los últimos minutos del encuentro, Oyarzabal explicó que fue una muestra de la familia en la que se ha convertido el equipo, y se vio "la felicidad de todos".

"La celebración del gol indica la familia que somos. Ojalá podamos celebrar muchos más", agregó.

El delantero ofreció, además de goles, apoyo en la línea defensiva. "La gente de arriba no solo está para atacar, estamos para todo. Defender es cosa de todos. Se trata de intentar ayudar al equipo en la medida que se pueda, quitar tiempo a los defensas, que tomen decisiones con presión, robar alto, que ahí somos fuertes", explicó.

De los 19 remates de Mikel Oyarzabal en la fase de grupos, dieciseisavos y octavos de final, 14 han sido dentro del área, 5 desde afuera. Hasta el momento registra 5 remates de cabeza. (Foto: AFP)

Se refirió a Ferran Torres. "Siempre está cerca de generar ocasiones para el equipo", dijo.

Oyarzabal sabe que es una pieza clave en el armado español, pero reconoce que hay jugadores como Haaland, Messi o Mbappé "que están por encima del resto".

El delantero español, Mikel Oyarzabal suma 86 pases con una efectividad del 81%. (Foto: AFP)

España completó su último entrenamiento antes del juego contra Bélgica. El seleccionador, Luis de la Fuente, contó con plantilla completa en un ensayo marcado por la visita de Fernando Llorente y Raúl Albiol, dos campeones del Mundo con La Roja en 2010.

*Con información de agencias