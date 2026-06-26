Países Bajos derrota a Túnez, se queda con el liderato y ahora piensa en Marruecos

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Países Bajos derrotó este jueves 3-1 a Túnez en Kansas City y aseguró el liderato del grupo F del Mundial de United 2026, citándose en dieciseisavos de final con Marruecos, en un duelo que se disputará el lunes en el estadio Monterrey.

La escuadra de Ronald Koeman logró el triunfo que necesitaba para cerrar la primera fase en cabeza con siete puntos, superando a Japón (5), Suecia (4) y Túnez (0).

El duelo estuvo arbitrado por la mexicana Katia Itzel García, primera latinoamericana en pitar en una Copa del Mundo masculina.

¡Katia Itzel es la primera mexicana en dirigir un partido del Mundial! 3 1



La silbante azteca, Katia Itzel García Mendoza, vistió un uniforme negro con detalles en verde, blanco y rojo para este momento tan especial



Itzel García dirigió el partido de Países Bajos vs.… pic.twitter.com/UZv7fpfgaI — El Universal (@El_Universal_Mx) June 26, 2026

La mexicana fue la segunda referí principal en este Mundial, después de la estadounidense Tori Penso. Recordando que la francesa Stéphanie Frappart abrió el camino para el arbitraje femenino dirigiendo en Catar 2022.

García, que lució un uniforme oscuro con los colores de México en hombros y pantalones, manejó sin controversias un choque pasado por agua (debido a la lluvia que cayó por momentos) en el que Países Bajos se impuso con goles de Ellyes Skhiri en propia puerta en el minuto 3, Brian Brobbey (7) y Jan Paul van Hecke (62).

Hazem Mastouri (54) descontó provisionalmente para Túnez, pero no pudo hacer nada más y los tres puntos se quedaron del lado naranja, que ahora se enfocará en Marruecos, semifinalista la edición anterior, en lo que será su próximo duelo, en suelo mexicano.