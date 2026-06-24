Países Bajos buscará el liderato de su grupo, con Japón y Suecia al acecho

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Con Japón y Suecia al acecho, Países Bajos quiere asegurar el primer lugar del grupo F en el choque del jueves en el Estadio Kansas City frente a Túnez, que aspira a cerrar con dignidad su turbulenta Copa del Mundo.

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El equipo de Ronald Koeman, tras sembrar dudas en el estreno ante Japón (2-2), llega a la última fecha en cabeza de la llave gracias a su abultado triunfo 5-1 frente a Suecia.

La Oranje tiene cuatro puntos y una diferencia de goles de +4 pero incluso una victoria frente a la débil Túnez no sería necesariamente sinónimo de misión cumplida.

Japón, segunda con cuatro puntos, tiene también un diferencial de +4 antes del duelo final en el Estadio Dallas ante Suecia, tercera con tres unidades y que también puede aspirar al liderato, dependiendo de la combinación de resultados.

De esta forma, cada gol contará en estos dos partidos que arrancarán de forma simultánea y que prometen un cierre de lujo para este sector.

El lugar en el que clasifiquen será muy importante, ya que los dos primeros de este grupo se cruzarán con los del grupo C, en la ronda de los dieciseisavos de final, que darán inicio el próximo domingo para empezar a definir a los candidatos a levantar la Copa el 19 de julio.