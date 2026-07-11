Paolo Maldini, nuevo DT de la Federación Italiana de Futbol

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El emblemático excapitán del AC Milan, Paolo Maldini fue nombrado este sábado director técnico de la Federación Italiana de Futbol (FIGC), dentro del proceso de reconstrucción motivado por el fiasco de la selección Azzurra, que no logró clasificarse al Mundial 2026.

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"Con gran satisfacción, el presidente de la FIGC, Giovanni Malago, anuncia que Paolo Maldini aceptó el puesto de director técnico de la Federación", indicó la entidad que dirige el balompié italiano en un corto comunicado.

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El brasileño Leonardo, exdirector deportivo del PSG y del AC Milan, estará al lado de Paolo Maldini en calidad de asesor.

"Maldini siempre ha sido mi objetivo, pensé que podría ser la persona adecuada para supervisar el sector técnico de la FIGC, que no solo involucra a la selección mayor sino a toda la cadena de las selecciones juveniles", dijo Malago, según el comunicado.

En Corea-Japón 2002, Maldini jugó los 4 partidos como capitán de Italia, cita en la que la Azzurri quedó eliminada en los octavos de final. (Foto: AFP)

La primera misión de Maldini será dar impulso a un equipo hundido anímicamente después de quedar fuera de un Mundial por tercera vez consecutiva, ya que Italia tampoco logró boleto a las ediciones de Rusia 2018 y Catar 2022, por lo que su última participación en el gran torneo se remonta a Brasil 2014, donde fue además eliminada en la fase de grupos.

El único gran éxito de Italia desde entonces fue el título en la Eurocopa en 2021, pero ello no ha evitado que el país haya perdido su estatus en la élite del futbol internacional.

Maldini jugó 23 partidos en Copas del Mundo, siendo una de las leyendas con más participaciones en la historia del torneo. (Foto: Getty Images)

Giovanni Malago fue elegido a finales de junio como nuevo presidente de la FIGC, que tiene como principal urgencia nombrar un nuevo seleccionador que reemplace a Gennaro Gattuso, que abandonó el puesto después de que Italia perdiera el repechaje de acceso al Mundial 2026 ante Bosnia y Herzegovina, a finales de marzo.

Maldini se ha comprometido por los próximos 4 años, hasta la Copa Mundial de la FIFA 2030. (Foto: AFP)

Suena con insistencia como posible nuevo seleccionador Antonio Conte, que ya ocupó el puesto entre 2014 y 2016, y que está actualmente sin club desde su salida del Nápoles al término de la última temporada.

*Con información de AFP.