¡Papelón en Texas! Suena cumbia "El bombón asesino" en vez del himno argentino

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El amistoso premundialista entre Argentina y Honduras en el Kyle Field de Texas arrancó con más ritmo del esperado, aunque no precisamente por el juego.

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En el momento más solemne de la noche, cuando el plantel albiceleste se preparaba para entonar las estrofas de su himno nacional, las bocinas del estadio sorprendieron a los miles de fanáticos con los primeros acordes de "El bombón asesino", la mítica cumbia de Los Palmeras.

@manubravo9 Sonó "El bombon asesino" en vez del himno de Argentina En el amistoso vs Honduras. ♬ sonido original - Manu Bravo

El insólito blooper congeló por unos segundos las sonrisas de los jugadores en la cancha y desató las risas y la confusión en las tribunas.

La pegajosa melodía santafesina, que se convirtió en un fenómeno global tras la final de la Copa Sudamericana 2019, sonó con fuerza en el recinto estadounidense antes de que los encargados del sonido técnico lograran cortar el audio de manera abrupta.

Tras el momento de desconcierto generalizado, el error fue subsanado rápidamente. Los operadores locales encontraron la pista correcta, el himno argentino comenzó a sonar como correspondía y la solemnidad volvió al campo de juego.

El blooper, sin embargo, ya se perfila como uno de los momentos más virales de la jornada de amistosos internacionales.