“Paraguay es un rival muy incómodo”, dice DT de Alemania

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Julian Nagelsmann, seleccionador de Alemania, analizó el duelo contra Paraguay y afirmó que los sudamericanos son un "rival incómodo" por su estilo de juego y su buena condición física.

Según el entrenador teutón, sus dirigidos deben enfocarse en hacer un "partido perfecto" en los dieciseisavos de final, para firmar el favoritismo de Alemania como una de las candidatas al título.

Alemania promedió 53 % de posesión de balón durante la fase de grupos. (Foto: AFP)

"Juegan un futbol muy defensivo, tienen un estilo de juego directo y están en muy buena condición física. Son un rival incómodo para nosotros y nos va a exigir mucho", advirtió Nagelsmann.

Al ser consultado sobre lo que conoce de los guaraníes, expresó que "intentan mantenerse compactos. Buscan disputar los segundos balones, juegan directo, intentan buscar el espacio a la espalda. Tienen muy buenos jugadores, defienden bien y son futbolistas fuertes y físicos".

Los dirigidos por Julian Nagelsmann cobraron 18 tiros de esquina. (Foto: AFP)

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En la misma conferencia de prensa estuvo presente el delantero Kai Havertz, quien destacó la calidad defensiva de Paraguay.

"Vimos contra Ecuador lo bien que defendieron y, sobre todo, la calidad que tienen las selecciones sudamericanas", afirmó.

Kai Havertz anotó 2 goles y finalizó 11 jugadas. (Foto: AFP)

También afirmó que los equipos sudamericanos son particularmente unidos, incluso con sus aficiones.

"En Europa no te enfrentas a ellas muy a menudo, pero notas la intensidad, notas lo agresivos que son sobre el campo, lo unidos que están como equipo, junto con su afición", concluyó.