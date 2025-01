Los viajeros en el tiempo: los pasajeros que regresaron al 2024 por unas horas

-

Un grupo de pasajeros vivió un evento curioso cuando partieron de un avión ya en 2025 y llegaron a su destino de regreso al 2024.

OTRAS NOTICIAS: Identifican a mujer asesinada en metro de Nueva York presuntamente por guatemalteco

Un extraño viaje realizaron varios pasajeros de una aerolínea, luego que al despegar de su lugar de origen en 2025, llegaran a su destino aún en el 31 de diciembre de 2024.

¿Se trató de un viaje en el tiempo? No, la diferencia horaria permitió que el grupo de pasajeros tuvieran una doble celebración del Nuevo Año 2025.

El curioso evento fue compartido por la aerolínea en la que realizaron el viaje, quienes escribieron en sus redes sociales: "Un momento para los viajeros del tiempo".

"Todos los que viajaban en el vuelo UA200 partieron de Guam a las 7:26 a.m. del 1 de enero de 2025... y aterrizaron en Honolulu a las 6:28 p.m. del 31 de diciembre de 2024", escribieron.

A moment for the time travelers ⏳



Everyone on Flight UA200 departed Guam at 7:26 a.m. on January 1, 2025... and landed in Honolulu at 6:28 p.m. on December 31, 2024. pic.twitter.com/RHtGzr8NC9 — United Airlines (@united) January 1, 2025

Esto ocurre porque la Tierra es esférica y gira sobre su propio eje, por lo que una mitad recibe la luz del Sol al mismo tiempo que la otra.