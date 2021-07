Cancelan construcción de paso a desnivel de San Lucas por mal diseño

Las autoridades del Ministerio de Comunicaciones informaron que el diseño del proyecto no solucionará el problema vehicular en San Lucas Sacatepéquez.

Durante una citación en la bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) en el Congreso, las autoridades del Ministerio de Comunicaciones informaron que se rescindirá el contrato para la construcción del viaducto en San Lucas.

El ministro Javier Maldonado explicó que el diseño de este proyecto no garantiza la eliminación del problema, por lo que no se llevará a cabo.

“Esto no va a resolver el problema. Esto es parte de lo que vengo a decirles, es parte de mi obligación. No porque ya esté un evento levantado y se dio un anticipo, vamos a seguir con algo que no va a resolver el problema”, destacó Maldonado.

Mal diseño del paso a desnivel

El jefe de la cartera de Comunicaciones dijo que la infraestructura no garantiza la mejoría de la fluidez en el área.

“La curva de este paso a desnivel no permite tráfico pesado, por ende no nos va a servir. Ya estamos hablando con la empresa, con el alcalde por los derechos de paso, y estamos viendo la posibilidad de rescindir por mutuo acuerdo ese contrato. Yo sé que no es lo mejor, y es empezar de cero, pero tendrán que entender que yo no puedo seguir adelante con un proyecto que yo sé que no está diseñado para que funcione”, manifestó.

Las autoridades del @CIVguate anuncian que se rescindirá la construcción del paso a desnivel en San Lucas. Según el ministro Javier Maldonado, no está diseñado para que funcione. pic.twitter.com/q77uDnAL6h — Bancada UNE (@UNEBancada) July 21, 2021

Maldonado resaltó que lo más conveniente es levantar un nuevo evento con un diseño que sí sea funcional y resuelva el problema.

Los diputados cuestionaron sobre el actuar de este ministerio que no ha podido resolver el problema y destacaron que al rescindir este contrato, se marcaría como otro fracaso para la administración del Gobierno de Alejandro Giammattei.