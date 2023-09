¿Tuvo problemas? Esto pasó con el jugador que envió "atrevido" saludo en vivo

-

El futbolista guatemalteco se hizo viral por enviar un "atrevido" saludo en plena transmisión. ¿Qué ocurrió con él después?

Mario Barillas Salguero causó sensación en las redes sociales, luego de protagonizar un curioso momento en plena transmisión en vivo.

El jugador perteneciente al Deportivo Colomba F.C de Quetzaltenango dijo frente a las cámaras que enviaba "un saludo para mi esposa y para mi novia", palabras que desataron una ola de reacciones en las redes sociales.

Ante ello, varios internautas bromearon con que Barillas habría sido "echado de su casa" tras sus declaraciones e incluso algunos se preguntaron con humor "si seguía vivo".

¿Se metió en problemas?

El deportista guatemalteco contó a Soy502 que le causó gracias el hecho de haberse hecho viral por su saludo. Además, reveló si sus palabras le ocasionaron problemas de pareja.

"La verdad me da gracia y me gusta que la gente se divierta. Todo bien en el hogar, no soy casado. Solo fue un saludo para que la gente se riera", expresó Barillas.

El joven futbolista ha respondido con humor a diversos comentarios en sus redes sociales. El video del momento fue compartido en TikTok por la usuaria Chaíto Lucas, y ya sobrepasa las 145 mil reproducciones.