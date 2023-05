¿Qué pasó con "La Patrona", denunciada por Carlos Pineda?

El candidato presidencial, Carlos Pineda, aseguró que "La Patrona" intentaría asesinarlo.

Yenifher Maybellinne Alexandra Herrera Arévalo, también conocida como "La Patrona", fue capturada el 11 de mayo luego de varios operativos de las autoridades de seguridad.

"La Patrona" fue presentada ante el juzgado de turno ubicado en la Torre de Tribunales de la ciudad de Guatemala, quien le dio a conocer los motivos de su detención.

Por varios días, "La Patrona" pasará en prisión ya que la audiencia de primera declaración quedó programada para el 18 de mayo.

Esta mujer es vinculada a una red de narcotráfico y al supuesto intento de asesinato contra el candidato presidencial Carlos Pineda, según confirmó la Policía Nacional Civil (PNC).

Las investigaciones preliminares de la PNC en conjunto con el Ministerio Público (MP) revelan que la detenida forma parte del Cartel de Sayaxché, en el sur de Petén.

Según las autoridades, Herrera Arévalo es la encargada de coordinar aterrizajes de aeronaves cargadas con cocaína en aquella localidad para luego ser movilizada a México.

Además, se presume que forma parte de una red de conspiración para el asesinato.

La denuncia

En abril pasado, el candidato a la presidencia por Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, denunció un supuesto plan para asesinarlo y mencionó a una mujer conocida como "La Patrona".

"Me enteré de que ya me mandaron a matar, y por tres diferentes fuentes, que contrataron a un grupo de sicarios de San Andrés Petén, liderado por una tal "La Patrona" y los contrataron para que me mataran, yo jamás he tenido enemigos pero veo que ahora ya los tengo", dice en el video.

Además, agregó que presentó la denuncia ante el Ministerio Público y hasta ofreció una recompensa a quien le brinde más información.

"Desde ya como es una propuesta de mi plan de trabajo, ofrecer recompensas para incentivar el actuar para combatir la delincuencia, estoy ofreciendo Q300 mil a quien me dé más información para que me ayuden a capturar a estas personas", sostiene Pineda.